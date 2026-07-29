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Kast prioriza conectividad y servicios básicos tras reunión con autoridades de Atacama: “Recogimos todas las necesidades”

El Presidente encabezó un encuentro con alcaldes, parlamentarios y seremis de la zona para evaluar los daños provocados por la emergencia climática.

Ruth Cárcamo

FOTO: IGNACIO VILLARROEL / UNO NOTICIAS

FOTO: IGNACIO VILLARROEL / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

El Presidente José Antonio Kast encabezó la noche de este martes una reunión de coordinación con autoridades de la Región de Atacama para evaluar el impacto del sistema frontal.

La instancia reunió a seremis, alcaldes y parlamentarios de la zona, quienes expusieron al Mandatario el estado de la emergencia, las principales afectaciones y las necesidades más urgentes derivadas del temporal.

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Al término del encuentro, el jefe de Estado señaló que las prioridades del Gobierno estarán enfocadas en restablecer la conectividad vial, recuperar los servicios básicos y garantizar la entrega de ayuda a las familias afectadas, especialmente en la provincia del Huasco.

Presidente Kast viajará a Vallenar

“Fue una reunión muy productiva. Pudimos recoger todas las necesidades de los distintos alcaldes de la Región de Atacama. Pudimos también conversar con los distintos parlamentarios, ver cuáles van a ser las urgencias que vamos a requerir para resolver ciertos problemas más estructurales”, dijo el Mandatario a 24 Horas.

“Lo principal es la conectividad vial, el tema del suministro eléctrico, el tema del agua y ahora ya ir en ayuda de las personas que están más necesitadas de las cosas más básicas como alimentos y enseres”, agregó.

Como parte de su agenda en la zona, este miércoles el Presidente Kast se trasladará a la comuna de Vallenar para constatar en terreno los daños provocados por la emergencia climática.

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