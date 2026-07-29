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“Es el peor momento”: expresidente de Codelco arremete contra propuesta de privatizar Codelco

El exejecutivo, Diego Hernández, advirtió que una deuda cercana a US$25 mil millones reduciría el valor de la minera ante una eventual apertura.

Martín Neut

“Es el peor momento”: expresidente de Codelco arremete contra propuesta de privatizar Codelco

El debate sobre una eventual privatización de Codelco volvió a instalarse luego de que el Partido Republicano planteara la posibilidad de abrir total o parcialmente la propiedad de la cuprífera estatal.

La propuesta fue cuestionada por el expresidente ejecutivo de la minera, Diego Hernández, quien aseguró que el momento actual de la empresa no es el adecuado para impulsar una medida de ese tipo.

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En conversación con CNN, Hernández sostuvo que “no estoy de acuerdo y, sobre todo, creo que es el peor momento para plantear esa alternativa”, argumentando que la principal tarea de la administración debe ser estabilizar financieramente a la compañía. "Las prioridades están en otro lado. Primero tiene que equilibrar la empresa", afirmó.

Deuda cercana a los US$25 mil millones

El exejecutivo explicó que Codelco enfrenta una deuda cercana a los US$25 mil millones, situación que, a su juicio, dificulta cualquier proceso de apertura al mercado.

“Es difícil vender o incluso abrir a la bolsa una empresa con ese nivel de deuda. Eso va a castigar el valor de la empresa y de sus activos", advirtió.

Asimismo, Hernández descartó que el endeudamiento responda únicamente a problemas de gestión y apuntó al modelo de financiamiento de la estatal. “Su principal problema ha sido el tema de la reinversión, que no le han dejado fondos para reinvertir, entonces ha tenido que acudir a la deuda", concluyó.

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