La extraña moneda de $500 que puede valer hasta $500 mil en Chile: este es el detalle clave para reconocerla

Una moneda de $500 podría valer mucho más que su denominación original si presenta una característica específica: tener el año 2000 grabado tanto en el anverso como en el reverso . La pieza es considerada una de las más buscadas por coleccionistas en Chile debido a su escasez y particularidad.

Según información difundida por cuentas especializadas en numismática, como Mundo Monedas CL, este ejemplar puede alcanzar valores estimados entre $300 mil y $500 mil, dependiendo de factores clave como autenticidad, estado de conservación, rareza y demanda del mercado.

La moneda de $500 comenzó a circular oficialmente en diciembre del año 2000, reemplazando al billete de la misma denominación. Su diseño habitual incluye en el anverso la figura del cardenal Raúl Silva Henríquez, mientras que en el reverso aparece el valor de 500 pesos junto al año de acuñación.

La versión que despierta mayor interés entre coleccionistas es aquella que muestra el año “2000” en ambas caras: bajo la imagen del cardenal y también bajo la palabra “pesos” en el reverso. Ese detalle la diferencia de las monedas comunes y explica por qué es catalogada como una pieza escasa.

“Es la más famosa y una de las más escasas”, señalaron desde Mundo Monedas CL sobre esta variante, cuyo valor puede fluctuar considerablemente según la evaluación de especialistas.

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Otros ejemplares

Además de esta moneda, existen otros ejemplares de $500 que también generan interés. Entre ellos figuran piezas de prueba o ensayos de acuñación, como versiones elaboradas en oro y plata, que pueden superar el millón de pesos en casos excepcionales.

También se mencionan monedas con el logo de la Casa de Moneda, ejemplares monometálicos y errores conocidos como “huevo frito”, donde el centro de la moneda quedó descentrado durante el proceso de fabricación.

Pese a los altos montos que circulan en redes sociales y plataformas de compraventa, el valor de estas monedas no está garantizado. Una publicación con precio elevado no equivale necesariamente a una venta real.