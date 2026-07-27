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VIDEO. En México revelan el siguiente refuerzo de Colo Colo: “Está prácticamente cerrado”

“El ”Tano“ Ortiz lo conoce muy bien y quiere llevárselo a Chile”, afirman medios aztecas sobre el delantero.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

En cosa de una semana, Colo Colo parece haber pisado el acelerador en tema de refuerzos y, según reportes desde México, los albos estarían a detalles de cerrar su segundo fichaje, tras la oficialización de Vozinha.

Fue el periodista Rodrigo Torres, de TVC Deportes, el que informó que Víctor Dávila, jugador del América, estaría “prácticamente cerrado” en el “Cacique”.

“Ya se sabía que lo quiere el Colo Colo, ¿Por qué? Porque lo dirige el “Tano” Ortiz, que lo conoce muy bien y quiere llevárselo a Chile”, señaló el comunicador sobre la opción del exseleccionado nacional, quien también señaló que el formado en Huachipato ve con buenos ojos volver al país.

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Eso sí, asegura que aún resta un detalle para que la negociación entre clubes se cierre. La operación sería un préstamo con opción de compra obligatoria y sería este monto adquisición final el que aún no está definido.

Pero, más allá de las gestiones económicas, hay un punto que no puede pasar de largo en un eventual fichaje de Víctor Dávila, y es que en marzo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla de derecha, por lo que tuvo que pasar por quirófano y se espera que no puedo jugar hasta octubre o noviembre del 2026.

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