Este jueves, a partir de las 21:30 horas, Boca Juniors se enfrenta a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente por el partido de vuelta del repechaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La historia del ‘capo de provincia’ en torneos internacionales no es tan extensa y contra equios argentinos solo se ha enfrentado en cinco oportunidades: Gimnasia, Lanús y Boca estuvieron en el horizonte “celeste”.

Contra el conjunto de La Plata se vio las caras en 1992 por los 8vos de final de la Copa Conmebol: caída en Argentina y empate sin goles en suelo chileno.

Más de dos décadas tuvieron que pasar para que O’Higgins chocara otra vez contra equipos argentinos: fue ante Lanús por el Grupo H de la Copa Libertadores, y registró dos empates sin goles tanto en Buenos Aires como en Rancagua.

El último registro data de la semana pasada: caída por la mínima ante el ‘Xeneize’, resultado que este jueves buscará dar vuelta en el Coldelco El Teniente por la Copa Sudamericana.

Boca contra los chilenos

El elenco de la ‘Ribera’ llega a territorio chileno tras haberse impuesto por 1-0 en el encuentro de ida disputado en Buenos Aires. Más allá de la clasificación a la siguiente fase continental, el choque en la Región de O’Higgins representa una prueba de fuego para la estadística histórica de Boca en Chile, donde no cae derrotado desde el año 2008.

La historia del club argentino en tierras chilenas comenzó en la Copa Libertadores de 1963, cuando derrotó por 3-2 a Universidad de Chile. Tras casi tres décadas sin cruzar la Cordillera, Boca registró caídas ante Colo Colo en 1991, 1997, 2004 y 2008, siendo esta última la más reciente derrota oficial registrada por la escuadra “Xeneize” en el país.

Desde aquel tropiezo en 2008, Boca ha disputado cinco compromisos en Chile, cosechando cuatro victorias y un empate. Su presentación más reciente ocurrió esta misma temporada, cuando venció por 2-1 a Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La revancha de O’Higgins ante Boca por Copa Sudamericana 2026

El partido de vuelta por el repechaje continental, los podrás seguir en vivo y online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y DirecTV y la plataforma Disney+ y DGO.

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Jueves 30 de julio