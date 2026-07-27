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Metro confirma que Santa Isabel permanecerá cerrada este martes: estación quedó con severos daños tras incendio

La Línea 5 operará con normalidad, excepto en esa parada, mientras continúan los trabajos de limpieza y evaluación de las instalaciones.

Martín Neut

Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel

Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel / VICTOR HUENANTE GALAZ

Metro de Santiago informó que este martes la Línea 5 operará con normalidad, aunque la estación Santa Isabel permanecerá cerrada tras la emergencia registrada durante esta jornada por el incendio de un tren.

De acuerdo con la empresa, la estación sufrió importantes daños producto del humo y el fuego, por lo que durante toda la noche se realizarán labores de limpieza para recuperar las instalaciones.

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Según pudo consignar Radio ADN, los trabajos podrían extenderse por al menos dos días, aunque el plazo definitivo dependerá de la evaluación en terreno.

Metro indicó que irá informando oportunamente sobre la reapertura de Santa Isabel, mientras continúan las labores para restablecer las condiciones de seguridad en la estación.

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