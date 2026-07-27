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Metro informó cómo funcionará este martes la Línea 5 tras el incendio en Santa Isabel: conoce las alternativas

Este lunes un vagón del servicio de Metro se incendió dentro de la estación de la Línea 5 provocando la evacuación de los pasajeros y del personal de Metro.

Nicolás Lara Córdova

Metro informó cómo funcionará este martes la Línea 5 tras el incendio en Santa Isabel: conoce las alternativas

Este lunes, la estación Santa Isabel de la Línea 5 sufrió un grave incendio en sus andenes, luego de que un tren del Metro presentara un desperfecto, lo que provocó la evacuación de los pasajeros y del personal que trabaja en el lugar.

Tras controlar la emergencia, Bomberos permitió el ingreso de personal de Metro de Santiago a la estación para evaluar el estado de la infraestructura y de las vías.

Revisa también.

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A través de su cuenta de X, Metro de Santiago informó cómo operará el servicio durante la jornada de este martes en la Línea 5.

De acuerdo con lo informado, la Línea 5 iniciará sus operaciones con servicio parcial, el cual estará disponible entre las estaciones Plaza de Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés.

Esto significa que las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázabal permanecerán cerradas al inicio de la jornada de este martes 28 de julio.

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