Municipios de Coquimbo cifran reconstrucción en más de US$500 millones y exigen recursos al Gobierno

La Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo estimó que la reconstrucción tras la reciente catástrofe requerirá más de US$500 millones.

Los daños incluyen viviendas destruidas, caminos y puentes afectados, interrupciones en servicios básicos y pérdidas productivas para miles de familias.

Mediante una declaración conjunta, los alcaldes y alcaldesas solicitaron al Ejecutivo entregar recursos adicionales desde el nivel central para comenzar las obras.

Los municipios advirtieron que ni las administraciones comunales ni el Gobierno Regional cuentan con capacidad financiera suficiente para enfrentar por sí solos la magnitud de la emergencia.

Municipios rechazan financiar las obras con recortes regionales

Las autoridades comunales cuestionaron la posibilidad de costear la recuperación mediante reasignaciones de fondos ya comprometidos. “No aceptaremos que la reconstrucción se financie con recortes o reasignaciones de los presupuestos destinados al desarrollo de nuestra propia región”, afirmaron.

Entre las medidas propuestas se encuentra incorporar recursos mediante un veto aditivo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y recurrir al 2% constitucional destinado a emergencias. “El proyecto del Gobierno se llama Reconstrucción Nacional. Le pedimos que haga honor a su nombre y reconstruya la Región de Coquimbo”, señalaron.

La asociación también planteó crear en la Ley de Presupuestos 2027 un programa especial ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Además, pidió al Serviu financiar subsidios para recuperar viviendas y evaluar el uso de mayores ingresos provenientes del royalty minero, ante un eventual rendimiento superior asociado al precio del cobre.

La declaración fue respaldada transversalmente por parlamentarios de la zona. Los municipios insistieron en que la emergencia debe abordarse sin diferencias políticas y cerraron con un emplazamiento directo: “Las familias de la Región de Coquimbo no pueden esperar. La reconstrucción tiene que empezar ahora”.