Mientras la mayoria de las selecciones de fútbol del mundo ya comenzaron sus procesos camino al Mundial 2030, la Selección Chilena sigue sin entrenador para el plantel adulto.

La larga espera para encontrar al nuevo jefe técnico de La Roja se sigue estirando, al punto que incluso su nombre podría conocerse en varios meses más, pese a que Manuel Pellegrini correría con ventaja para tomar el fierro caliente que está vacante en Juan Pinto Durán.

Sobre ello conversó este lunes el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, quien aseguró en DSports Chile que “hay un proceso que está realizando Felipe Correa, que es el encargado de presentar el día de mañana al directorio las entrevistas que ha hecho. Es un proceso que se tiene que llevar a cabo con mucha cautela”, dijo.

Sostuvo además que “yo nunca he elegido a un entrenador, pero sí se ha llevado al directorio una terna en donde se explica las características de cada uno y una vez que se elige se lleva a cabo. Pero siempre con al sugerencia del director deportivo”, aseguró.

Eliminatorias y el Mundial con 64 equipos

En los mismo, el rumor de que la próxima Copa del Mundo se podría jugar con 64 equipos cada vez suena más fuerte, algo que Milad abordó: “no te podría decir si Chile está listo o clasificado porque eso se tiene que ver a nivel de FIFA. Si acceden a hacer un Mundial de 64 equipos, eso clasificaría a 9 directos y 1 a repechaje, es lo que se habla hasta ahora”.

“Lo importante es tener en claro que las Clasificatorias comiencen en septiembre del 2027. Vamos a tener una reunión en el mes de agosto en Conmebol para definirlo”, complementó.

Insistió en que “no hay nada oficial de FIFA sobre si va a ser de 64 equipos (el Mundial). Hay intención, hay propuesta, lo hemos conversado en Conmebol, pero la FIFA es la que decide al final. Nosotros podemos apoyarlo, pero ellos definen”, aseguró.

Cerró sobre La Roja que “la metoodlogia de trabajo es acorde con lo que se está haciendo en el resto del mundo. La España que ganó el Mundial mantiene una metodología de trabajo que no ha variado, es el mismo método de aprendizaje que tenemos en Chile”, finalizó Milad.