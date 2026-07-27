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Aseguran que carabinero murió tras recibir un disparo accidental al interior de una comisaría en La Serena

De acuerdo con la información preliminar, la tragedia se produjo en el contexto del proceso de recepción de un cargamento de armas dentro de la unidad policial.

Gonzalo Miranda

Aseguran que carabinero murió tras recibir un disparo accidental al interior de una comisaría en La Serena

Aseguran que carabinero murió tras recibir un disparo accidental al interior de una comisaría en La Serena / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Un fatal hecho enluta a Carabineros de Chile en la Región de Coquimbo. Durante la noche de este lunes, un funcionario policial falleció tras recibir un disparo en el tórax al interior de la Sexta Comisaría de Las Compañías, ubicada en la comuna de La Serena.

De acuerdo con la información preliminar entregada por El Día, la tragedia se produjo en el contexto del proceso de recepción de un cargamento de armas dentro de la unidad policial.

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En medio de dicha maniobra, otro carabinero habría accionado un arma de fuego de forma accidental, impactando directamente en el tórax de la víctima.

Tras el incidente, el uniformado fue trasladado de extrema urgencia a un centro asistencial. A pesar de los esfuerzos del personal médico por realizar maniobras de reanimación para estabilizarlo, minutos más tarde se confirmó su deceso debido a la gravedad de la lesión.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la institución y el Ministerio Público entreguen mayores antecedentes sobre el caso y determinen el inicio de un sumario interno e investigación penal para esclarecer la dinámica exacta de lo ocurrido.

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