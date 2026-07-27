Ante llegada de nuevo sistema frontal: Senapred activa Alerta Roja en dos comunas de Los Ríos tras desborde de causes
El desborde de los ríos Coique y Santo Domingo mantiene bajo vigilancia a sectores residenciales y provoca afectación en una ruta regional.
El avance de un nuevo sistema frontal en la zona sur del país sigue generando emergencias.
En este contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este lunes Alerta Roja para las comunas de Futrono y Valdivia, en la región de Los Ríos, debido al desborde de los ríos Coique y Santo Domingo.
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Según informó el organismo, el desborde del río Coique mantiene bajo amenaza a tres viviendas en Futrono, mientras que la crecida del río Santo Domingo afecta la Ruta T-206 y podría poner en riesgo a personas que viven en las cercanías del cauce.
“Hasta que las condiciones así lo ameriten”
Por ello, indicó que la medida regirá “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.
Asimismo, Senapred señaló que su Dirección Regional mantiene “coordinación permanente con los diferentes organismos regionales”, monitoreando la evolución de la emergencia y gestionando los recursos necesarios para enfrentar sus efectos.
En paralelo, la Alerta Amarilla por crecida de río en la comuna de Los Lagos continúa vigente.
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