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Ante llegada de nuevo sistema frontal: Senapred activa Alerta Roja en dos comunas de Los Ríos tras desborde de causes

El desborde de los ríos Coique y Santo Domingo mantiene bajo vigilancia a sectores residenciales y provoca afectación en una ruta regional.

Martín Neut

Desborde rio en Valdivia

Desborde rio en Valdivia

El avance de un nuevo sistema frontal en la zona sur del país sigue generando emergencias.

En este contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este lunes Alerta Roja para las comunas de Futrono y Valdivia, en la región de Los Ríos, debido al desborde de los ríos Coique y Santo Domingo.

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Según informó el organismo, el desborde del río Coique mantiene bajo amenaza a tres viviendas en Futrono, mientras que la crecida del río Santo Domingo afecta la Ruta T-206 y podría poner en riesgo a personas que viven en las cercanías del cauce.

“Hasta que las condiciones así lo ameriten”

Por ello, indicó que la medida regirá “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Asimismo, Senapred señaló que su Dirección Regional mantiene “coordinación permanente con los diferentes organismos regionales”, monitoreando la evolución de la emergencia y gestionando los recursos necesarios para enfrentar sus efectos.

En paralelo, la Alerta Amarilla por crecida de río en la comuna de Los Lagos continúa vigente.

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