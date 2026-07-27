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“Escribo esto con un nudo en la garganta... Después de tantos años, me despido del fútbol profesional”

Nicolás Peñailillo, ahora ex lateral izquierdo chileno, anunció que cuelga los botines a los 35 años.

Javier Catalán

Foto: @nicopenailillo7

Foto: @nicopenailillo7

Este lunes, a través de sus redes sociales, el ahora ex lateral izquierdo chileno, Nicolás Peñailillo, anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años.

“Hoy cierro el capítulo más importante de mi vida. ¡Escribo estas palabras con un nudo en la garganta y con un dolor en el pecho que no se imaginan! Después de tantos años, y con el dolor de mi alma llegó el momento de despedirme del fútbol profesional. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, señaló de entrada el futbolista en su cuenta de Instagram.

El defensor formado en Everton tuvo una destacada carrera en el fútbol chileno, donde defendió las camisetas del cuadro “ruletero”, Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Unión La Calera, Unión Española y su último paso fue en Deportes Limache, en 2025. Además, también jugó en Unión de Santa Fe, en Argentina y en el equipo Sub 19 del Zenit de San Petersburgo.

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“Gracias a todos los clubes que confiaron en mí, a los entrenadores, compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, utileros, cuerpos médicos e hinchas que fueron parte de este camino. Cada experiencia me hizo crecer como futbolista y como persona”, escribió el jugador.

“Me voy orgulloso del camino recorrido y agradecido de cada persona que estuvo presente. El fútbol termina para mí como profesión, pero nunca dejará de ser parte de quien soy. Hoy comienza un nuevo desafío, con la misma pasión, las mismas ganas de crecer y la misma entrega que siempre me ha caracterizado por salir adelante. Gracias, amado fútbol. Te extrañaré cada día, Hasta siempre”, sentenció Peñailillo.

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