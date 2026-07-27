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Anuncian nuevo sistema frontal en la zona central con hasta 180 mm de lluvia: cuándo es y cuántos días precipitará

“Es un sistema frontal que es importante”, anticipó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Sebastián Escares

Anuncian nuevo sistema frontal en la zona central con hasta 180 mm de lluvia: cuándo es y cuántos días precipitará

Desde hace varios días que las precipitaciones se han vuelto comunes en diversas zonas de Chile y en el caso de la región Metropolitana no ha sido la excepción.

Dicha condición estaría lejos de acabarse, al menos, en la zona central del país. Así lo señaló el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su último pronóstico del tiempo.

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La mañana de este lunes, el especialista en su reporte indicó que “la capital va a recibir lluvias esta tarde. ¿De qué características? Normales a ligeramente sobre lo normal", informó.

¿Cuándo es el nuevo sistema frontal?

Tras las precipitaciones de esta jornada, Leyton anticipó que un nuevo sistema frontal afectará a la zona central de Chile desde este jueves 30 de julio y se extenderá durante tres a cuatro días.

“Esto es para el día jueves 30, a las 17:00 horas. Al atardecer de este día comienza un nuevo ciclo de precipitaciones que va a ser más bien prolongado, pero no trae una isoterma cero demasiado alta”, indicó el especialista de Mega.

En esa línea, el meteorólogo precisó que, a medida que el frente de mal tiempo avance hacia el norte, este aumentará su intensidad en la zona central. “Nos va a dejar, incluso, en la costa de Valparaíso y también muy probablemente en Santiago esta condición de lluvias que, a ratos, se van a intensificar”, explicó.

“Es un sistema frontal que es importante”

Jaime Leyton precisó que este nuevo sistema frontal no alcanzará la magnitud del que ocurrió a mediados de este mes de julio.

“Es un sistema frontal que es importante, pero no es comparable con la situación anterior. Va a dejar cantidades importantes. Si en el evento anterior hablábamos en la zona centro-sur de 200 a 250 milímetros, ahora vamos a estar hablando de este evento de 150 a 180 milímetros, que no es despreciable en un periodo de tres a cuatro días, pero la diferencia es que la isoterma cero no va a estar tan alta y durante el evento va a ir descendiendo", detalló el especialista.

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