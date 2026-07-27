Ministerio de Agricultura extiende plazo para agricultores afectados por temporales y activa seguros con subsidio estatal: revisa los detalles

El Ministerio de Agricultura anunció una ampliación excepcional del plazo para que productores afectados por los recientes sistemas frontales puedan denunciar daños y activar seguros agropecuarios con subsidio estatal.

Los agricultores que contrataron oportunamente pólizas mediante Agroseguros o INDAP tendrán hasta 45 días para informar los perjuicios ante las entidades correspondientes e iniciar el proceso de liquidación para acceder a las indemnizaciones.

El secretario de Agricultura, Jaime Campos, destacó el rol de estos instrumentos para proteger al sector ante eventos adversos. “Los seguros para el agro son un mecanismo moderno y eficiente que ayuda al crecimiento agrícola del país. Estos instrumentos otorgan seguridad a los agricultores, protegiendo su inversión y esfuerzo”, afirmó.

Que polizas se financian

El beneficio considera seguros cuyo costo cuenta con apoyo estatal mediante un subsidio al copago de la prima. Actualmente, Agroseguros financia parte de pólizas individuales agrícolas, pecuarias y forestales, que alcanzan a cerca de 15 mil agricultores, y seguros colectivos que benefician a unos 80 mil productores.

Las denuncias deben realizarse en las compañías aseguradoras que operan estos mecanismos, como HDI Seguros y Sura Seguros, o mediante las instituciones regionales asociadas a INDAP.

Los productores pueden revisar información en www.agroseguros.gob.cl y simular el subsidio disponible en simuladores.agroseguros.gob.cl.