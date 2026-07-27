;

Katteyes hace dura confesión sobre su carrera y preocupa a sus seguidores: “No sé si quiero esto...”

La cantante chilena compartió un video a través de Instagram, donde reveló el difícil momento que atraviesa.

Javiera Rivera

Katteyes hace dura confesión sobre su carrera y preocupa a sus seguidores: “No sé si quiero esto...”

Katteyes preocupó a sus seguidores luego de compartir un emotivo video en sus historias de Instagram, donde apareció llorando al hablar del difícil momento personal y profesional que atraviesa.

Entre lágrimas, la cantante chilena confesó que ha perdido la motivación para seguir desarrollando su carrera artística y reconoció que ya no disfruta el proceso como antes.

“Me da pena decirlo, pero cada día le pierdo más el querer hacer música, el querer ser artista”, expresó.

Asimismo, explicó que el desgaste de los últimos meses ha afectado su bienestar. Según contó, lleva cerca de tres meses fuera de su casa, por lo que extraña a su familia y a su perro.

“Quiero ver a mi perro, a mi mamá. De verdad no sé si quiero esto para mi vida”, afirmó.

Revisa también

ADN

La artista también recordó con nostalgia la época en que era creadora de contenido bajo el nombre de IamFerv, asegurando que entonces disfrutaba mucho más de lo que hacía.

Finalmente, reconoció que hoy vive su trabajo de una forma muy distinta. “Ahora siento que lo hago por compromiso y porque hay que cumplir”, concluyó.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones, entre ellas la de Pamela Díaz. En el programa Mañana Te Cuento, la comunicadora le dedicó un mensaje de apoyo y empatizó con el momento que atraviesa la cantante.

“Hay que darle un abrazo por su esfuerzo grande”, comentó Pamela Díaz al referirse a la situación de la artista.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad