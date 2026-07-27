Katteyes hace dura confesión sobre su carrera y preocupa a sus seguidores: “No sé si quiero esto...”

Katteyes preocupó a sus seguidores luego de compartir un emotivo video en sus historias de Instagram, donde apareció llorando al hablar del difícil momento personal y profesional que atraviesa.

Entre lágrimas, la cantante chilena confesó que ha perdido la motivación para seguir desarrollando su carrera artística y reconoció que ya no disfruta el proceso como antes.

“Me da pena decirlo, pero cada día le pierdo más el querer hacer música, el querer ser artista”, expresó.

Asimismo, explicó que el desgaste de los últimos meses ha afectado su bienestar. Según contó, lleva cerca de tres meses fuera de su casa, por lo que extraña a su familia y a su perro.

“Quiero ver a mi perro, a mi mamá. De verdad no sé si quiero esto para mi vida”, afirmó.

La artista también recordó con nostalgia la época en que era creadora de contenido bajo el nombre de IamFerv, asegurando que entonces disfrutaba mucho más de lo que hacía.

Finalmente, reconoció que hoy vive su trabajo de una forma muy distinta. “Ahora siento que lo hago por compromiso y porque hay que cumplir”, concluyó.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones, entre ellas la de Pamela Díaz. En el programa Mañana Te Cuento, la comunicadora le dedicó un mensaje de apoyo y empatizó con el momento que atraviesa la cantante.

“Hay que darle un abrazo por su esfuerzo grande”, comentó Pamela Díaz al referirse a la situación de la artista.