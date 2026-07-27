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“Maldita lisiada”: Emilia Dides revela el motivo de su operación de emergencia tras su delicado estado de salud

La ex Miss Universo Chile utilizó su cuenta de Instagram para explicar los motivos que la llevaron a ser sometida a una cirugía.

Nicolás Lara Córdova

“Maldita lisiada”: Emilia Dides revela el motivo de su operación de emergencia tras su delicado estado de salud

Sammis Reyes a través de su cuenta de Instagram dio a conocer este lunes que durante el fin de semana, su esposa, Emilia Dides, vivió un complejo estado de salud que la obligó a someterse a una cirugía de emergencia.

De acuerdo a lo relatado por el exjugador de la NFL, la ex Miss Universo Chile comenzó a sentir un fuerte malestar estomacal durante la noche del sábado, lo que los forzó a ir a urgencias en la madrugada del domingo.

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Este lunes, fue la misma Emilia Dides quien utilizó su cuenta personal para dar a conocer el motivo por el cual tuvo que ser sometida a la cirugía.

“Maldita lisiada. Me operaron ayer de urgencia porque tenía apendicitis aguda y en el transcurso de la operación se dieron cuenta de que tenía una hernia y un ovario con una herida”, comentó.

“Al principio estaba muy asustada, pero salió todo increíble. Mi familia es lo mejor que me ha pasado, estuvieron todo el día acompañándome y también agradecer a todo el equipo médico que me ayudó, son los mejores”, cerró.

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