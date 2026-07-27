“Maldita lisiada”: Emilia Dides revela el motivo de su operación de emergencia tras su delicado estado de salud

Sammis Reyes a través de su cuenta de Instagram dio a conocer este lunes que durante el fin de semana, su esposa, Emilia Dides, vivió un complejo estado de salud que la obligó a someterse a una cirugía de emergencia.

De acuerdo a lo relatado por el exjugador de la NFL, la ex Miss Universo Chile comenzó a sentir un fuerte malestar estomacal durante la noche del sábado, lo que los forzó a ir a urgencias en la madrugada del domingo.

Este lunes, fue la misma Emilia Dides quien utilizó su cuenta personal para dar a conocer el motivo por el cual tuvo que ser sometida a la cirugía.

“Maldita lisiada. Me operaron ayer de urgencia porque tenía apendicitis aguda y en el transcurso de la operación se dieron cuenta de que tenía una hernia y un ovario con una herida”, comentó.

“Al principio estaba muy asustada, pero salió todo increíble. Mi familia es lo mejor que me ha pasado, estuvieron todo el día acompañándome y también agradecer a todo el equipo médico que me ayudó, son los mejores”, cerró.