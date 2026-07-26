;

Senapred declara Alerta Roja en Arauco por desborde del río Pichilo y activa mensajería SAE

El monitoreo de la DGA evidenció un incremento del cauce, activando medidas preventivas para resguardar a habitantes cercanos.

Martín Neut

Río Pichilo, Arauco

Río Pichilo, Arauco

La emergencia por las intensas lluvias en la región del Biobío continúa escalando. Durante la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó a Alerta Roja la situación en la comuna de Arauco tras el desborde del río Pichilo.

La decisión se adoptó luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica del río alcanzó el umbral rojo, evidenciando un aumento significativo del caudal y un mayor riesgo para los sectores cercanos.

Revisa también:

ADN

La medida reemplazó la Alerta Amarilla que había sido decretada horas antes, cuando el curso de agua registró un incremento inicial.

Se activó alerta SAE

Ante el agravamiento del evento, Senapred dispuso la movilización de todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia y mantener el monitoreo de la zona.

Además, previamente activó un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar a la población mantenerse alejada de la ribera del río.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las instrucciones de los equipos desplegados en terreno, evitar desplazamientos hacia sectores próximos al río Pichilo y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúe vigente la alerta.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad