Senapred declara Alerta Roja en Arauco por desborde del río Pichilo y activa mensajería SAE

La emergencia por las intensas lluvias en la región del Biobío continúa escalando. Durante la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó a Alerta Roja la situación en la comuna de Arauco tras el desborde del río Pichilo.

La decisión se adoptó luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica del río alcanzó el umbral rojo, evidenciando un aumento significativo del caudal y un mayor riesgo para los sectores cercanos.

La medida reemplazó la Alerta Amarilla que había sido decretada horas antes, cuando el curso de agua registró un incremento inicial.

Se activó alerta SAE

Ante el agravamiento del evento, Senapred dispuso la movilización de todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia y mantener el monitoreo de la zona.

Además, previamente activó un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar a la población mantenerse alejada de la ribera del río.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las instrucciones de los equipos desplegados en terreno, evitar desplazamientos hacia sectores próximos al río Pichilo y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúe vigente la alerta.