“Yo te juro que te amo, no quiero perderte”: Katteyes sorprende con inédita historia durante el concierto de Rosalía en Chile

Durante la noche de este lunes, Rosalía ofreció su tercer concierto en Chile en el marco de su gira LUX Tour.

Al igual que en las jornadas anteriores, la artista española invitó al escenario a una personalidad del espectáculo nacional. Anteriormente fueron Francisca Valenzuela y Romina Pistolas; esta vez fue el turno de Katteyes, quien compartió una historia personal con el público.

La intérprete de Aló, Ven acá y Ponte Lokita reveló un complejo episodio de una relación tóxica que vivió con un joven que residía en Miami.

“Yo estaba saliendo con un chico y me dice que lo visite en Miami. Voy y yo me quería quedar con él una semana y resulta que la casa no era de él, era ajena. Yo llego, estoy dos días y él me revisó el celular”, comentó.

“Al revisarme el celular, me reclamó porque yo seguía a artistas. Él me dice: ‘¿Por qué estás siguiendo a estos artistas?’ y yo le respondí que hacía música y que me entendiera, porque quería hacer colaboraciones con ellos. La cosa es que él se enojó y me echó de la casa”, agregó.

Ante la sorpresa de Rosalía, Katteyes explicó que el joven comenzó a guardar sus pertenencias en una maleta y luego la expulsó de la vivienda con un empujón.

“Me echó de su casa. Agarro mi celular, me echó de noche, de madrugada, voy a pedir el Uber y en eso él sale de la casa, agarra mi celular y lo lanza lejos. Yo le digo: ‘Huevón, o sea, ¿tiras mi celular para que no me vaya? ¿Quieres que me vaya o que me quede?’ y se pone a llorar, me hace un drama”, relató.

“Él me dijo: ‘No te puedo perder, no sé por qué reaccioné así. Yo te juro que te amo, no quiero perderte, por favor, no me dejes’”, continuó.

“Me acuerod que lloraba y le pedía que me diera las fuerzas para dejarlo”

Mientras Katteyes relataba la historia, el público pifeó la actitud de su expareja. Sin embargo, la cantante sorprendió al revelar que, pese a lo ocurrido, decidió permanecer junto a él durante un tiempo más.

“Me costó dejarlo al maldito, pero después lo dejé. Seguí con él unos meses más. La relación empeoró y él me decía que yo no iba a pegar en la música. Terminé con él y empecé a sacar música”, contó.

Rosalía celebró la decisión de la artista chilena y, utilizando varios chilenismos —incluido un efusivo “¡conchadesumadre!”—, encendió al público que llegó hasta el Movistar Arena.

“Yo le pedía a Dios todo. Me acuerdo de que lloraba y le pedía que me diera las fuerzas para dejarlo, pero no podía porque lo amaba. Pero nunca más volví”, cerró Katteyes.