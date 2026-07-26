;

VIDEO. La verdad sale a luz: Fernando Gago reveló el motivo por el que Gonzalo Reyna aún no debuta con la U

El delantero argentino lleva varios días entrenando en el CDA, pero este domingo apareció en las galerías del Bicentenario La Florida.

Gonzalo Miranda

Gonzalo Reyna, fichaje de la U

Gonzalo Reyna, fichaje de la U

Este fin de semana, tras una larga espera, la acción de la Liga de Primera 2026 está de regreso con varios partidos interesantes, como el que disputan este domingo el Audax Italiano y la Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario La Florida.

En dicho compromiso, los azules tendrán una nueva cara, pero de momento solo en las galerías. Durante la semana, los azules oficializaron el fichaje de Gonzalo Reyna, jugador que llega a préstamo desde Racing Club de Avellaneda y que está llamado a ser uno de los protagonistas del segundo semestre.

Revisa también

ADN

Está entrenando normalmente, está ajustando niveles de carga. Venía con un entrenamiento solo, que no es lo mismo entrenar con todo el plantel”, reveló Fernando Gago para explicar porqué el ariete no debutó este domingo.

En conversación con TNT Sports, Gago agregó que “no lo vi todavía bien físicamente para poder jugar este partido, para estar convocado decidí que hoy entrene, que siga entrenando, que mañana descanse y que ya el martes va a empezar a entrenar con nosotros”, dijo.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad