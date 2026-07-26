Este fin de semana, tras una larga espera, la acción de la Liga de Primera 2026 está de regreso con varios partidos interesantes, como el que disputan este domingo el Audax Italiano y la Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario La Florida.

En dicho compromiso, los azules tendrán una nueva cara, pero de momento solo en las galerías. Durante la semana, los azules oficializaron el fichaje de Gonzalo Reyna, jugador que llega a préstamo desde Racing Club de Avellaneda y que está llamado a ser uno de los protagonistas del segundo semestre.

“Está entrenando normalmente, está ajustando niveles de carga. Venía con un entrenamiento solo, que no es lo mismo entrenar con todo el plantel”, reveló Fernando Gago para explicar porqué el ariete no debutó este domingo.

En conversación con TNT Sports, Gago agregó que “no lo vi todavía bien físicamente para poder jugar este partido, para estar convocado decidí que hoy entrene, que siga entrenando, que mañana descanse y que ya el martes va a empezar a entrenar con nosotros”, dijo.