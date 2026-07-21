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Gonzalo Reyna revela la principal razón que lo llevó a fichar por Universidad de Chile: “Influyó mucho”

El extremo argentino fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la U.

Daniel Ramírez

Universidad de Chile

Universidad de Chile

Este martes, Gonzalo Reyna tuvo su presentación oficial como nuevo jugador de Universidad de Chile. El extremo argentino, de 19 años, habló en conferencia de prensa y expresó su entusiasmo tras incorporarse al cuadro azul.

“Cuando me enteré de esta posibilidad, no lo dudé. Uno como jugador desea jugar en un club grande, es el sueño de todos”, afirmó el delantero, quien llegó a la U en condición de préstamo desde Racing.

“Jugar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz es algo muy lindo, porque tienen una trayectoria en Europa, son jugadores de los que puedes aprender y sacar muchas cosas”, agregó el trasandino sobre los máximos referentes del plantel azul.

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Gonzalo Reyna reconoció que su experiencia previa con Fernando Gago fue clave para arribar al conjunto universitario. “Influyó mucho en mi llegada, porque es un técnico que conozco desde Racing. Yo no estuve con él en Primera, pero subí al primer equipo como sparring y ahí lo conocí”, explicó.

Respecto a sus principales cualidades como jugador, el argentino mencionó: “Me gusta mucho gambetear, ir para adelante, desbordar, tirar centros y terminar las jugadas. No tengo problema de perfiles. Siento que en la U puedo potenciar todas las características que tengo”.

“Tengo las características para aportar desde donde me toque. Me encontré con un plantel que tiene mucha jerarquía y confío en que juntos vamos a hacer una buena temporada”, concluyó.

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