Este fin de semana, tras una larga espera, la acción de la Liga de Primera 2026 está de regreso con varios partidos interesantes, como el que disputarán el Audax Italiano y la Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario La Florida.

En dicho compromiso, los azules tendrán una nueva cara, pero de momento solo en las galerías. Durante la semana, los azules oficializaron el fichaje de Gonzalo Reyna, jugador que llega a préstamo desde Racing Club de Avellaneda y que está llamado a ser uno de los protagonistas del segundo semestre.

Esto porque un informe del Centro Internacional de Estudios del Depotes (CIES), posiciona al extremo argentino dentro del top 10 de rendimento en los últimos meses en la categoría Sub 21.

Reyna se ubica en la décima posición en un listado encabezado por Tomás Aranda (Boca), Keny Arroyo (Cruzeiro) y Álvaro Montoro (Botafogo). Destacan nombres como el de Ian Subiabre (River) o Facundo Guch de (Newell’s)

Universidad de Chile visita este domingo al Audax Italiano en La Florida desde las 17:30 horas, compromiso en el que Reyna no estará presente en cancha por molestias físicas. Lo podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes.