Mujer de 40 años permanece grave y conectada a ventilación tras contagiarse de Hantavirus en Palena: fue trasladada a Concepción

Una mujer menor de 40 años permanece internada en estado grave en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción tras contraer Hantavirus en la comuna de Palena, región de Los Lagos.

El caso ocurre en medio del aumento de contagios que registra la zona este año, donde la enfermedad ya ha dejado cinco fallecidos.

La paciente fue atendida inicialmente en el Hospital de Chaitén y, tras arrojar positivo en un test rápido, fue derivada a Puerto Montt. Debido a la gravedad de su condición, posteriormente fue trasladada al recinto de mayor complejidad de la macrozona sur.

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, informó a Radio Bío Bío que la mujer “actualmente, se encuentra conectada a ECMO (ventilación mecánica) con evolución estable dentro de su gravedad”.

“El PCR Hanta ya fue confirmado”

Además, señaló que “el PCR Hanta fue ya confirmado en el laboratorio de Valdivia” y que se inició una investigación para determinar el lugar donde ocurrió el contagio durante el período de incubación del virus.

La autoridad agregó que ninguna persona cercana a la paciente presenta síntomas asociados a la enfermedad y reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas en sectores rurales, mantener despejados los alrededores de las viviendas y utilizar mascarilla y guantes al limpiar espacios con posible presencia del ratón de cola larga.

En lo que va de 2026, la región de Los Lagos suma nueve casos de Hantavirus, principalmente en la provincia de Palena, de los cuales cinco terminaron con la muerte de los pacientes. A nivel nacional, los contagios confirmados llegan a 45.