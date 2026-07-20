Un día, había que volver: así se jugará la jornada 16 de la Liga de Primera 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Con la Copa del Mundo 2026 ya en el pasado, la acción del fútbol en Sudamérica poco a poco vuelve y este fin de semana, la Liga de Primera en el fútbol chileno regresará con todo.

El inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional comenzará este viernes 24 de julio con dos encuentros: Unión La Calera se mide ante Everton, mientras que Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a su bestia negra, Deportes Limache.

El sábado 25 hay tres partidos programados, entre los cuales destaca el choque entre la Universidad Católica y Deportes La Serena en el Claro Arena.

Finalmente para el domingo 26 quedaron agendados los últimos tres encuentros, donde las miradas las concentrará el compromiso entre el Audax Italiano y la Universidad de Chile en La Florida.

Fecha 16 de la Liga de Primera 2026

Los partidos de la décimosexta jornada los podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 24 de julio

18:00 hrs | Unión La Calera vs. Everton | Nicolás Chahuán Nazar

| 20:30 hrs | Colo Colo vs. Deportes Limache | Estadio Monumental

Sábado 25 de julio

15:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción | Francisco Sánchez Rumoroso

| 17:30 hrs | Huachipato vs. Cobresal | Estadio Huachipato

| 20:00 hrs | Universidad Católica vs. Deportes La Serena | Claro Arena

Domingo 26 de julio