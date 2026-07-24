El fútbol chileno en Primera División está de regreso. La Liga de Primera 2026 arranca este viernes con la segunda rueda y entre los partidos más atractivos estará el que disputen el Audax Italiano y la Universida de Chile en el Estadio Bicentenario La Florida.

Por la jornada 16 del Campeonato Nacional, los azules necesitan sí o sí ganar. Los universitarios no lo pasaron del todo bien durante la Copa Chile, y si quieren seguir con chances de ser campeón de la Liga, deben sumar unidades para no ver como Colo Colo se les escapa cada vez más.

Al frente tendrá a un conjunto ‘itálico’ que necesita con aún más urgencia los puntos. El conjunto de La Florida está a solo tres unidades de distancia del descenso, por lo que sumar ante los azules en el Bicentenario.

Audax Italiano vs Universidad de Chile EN VIVO

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 26 de julio

RESUMEN | Audax Italiano 1-2 Universidad de Chile | Estadio Bicentenario La Florida

Goles: 0-1; 22′ Agustín Arce (UCH) | 1-1; 57′ Federico Mateos (AI) | 1-2; 76′ Eduardo Vargas (UCH)