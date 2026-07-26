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FOTO. ¡Bomba en el mercado de pases! Damián Pizarro deja Argentina y tiene nuevo club en el fútbol chileno

Tras una breve estadía en Racing de Avellaneda, el atacante formado en Colo Colo arriba al conjunto ‘itálico’ a préstamo desde el Udinese de Italia.

Gonzalo Miranda

Racing Club

Racing Club / Racing

El mercado de pases del fútbol chileno suma un golpe de timbre de cara a la segunda parte de la temporada.

Tal como adelantó ADN Deportes hace unos días, Damián Pizarro está de regreso en el país tras confirmarse su incorporación a Audax Italiano, escuadra a la que arriba en condición de préstamo desde el Udinese de la Serie A de Italia.

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El retorno del atacante de 21 años al medio local fue oficializado por el propio estratega del cuadro itálico, Patricio Graff, quien confirmó la llegada del artillero para potenciar la ofensiva del equipo de la Florida.

La llegada de Pizarro a Audax Italiano se da inmediatamente después de un fugaz paso por Racing de Avellaneda, club donde estuvo cedido durante el primer semestre pero en el que no logró sumar los minutos ni la continuidad esperada.

Ante este panorama, la dirigencia de Udinese (dueña de su carta) optó por reubicar al delantero de regreso en el fútbol chileno para que recupere rodaje competitivo.

El exjugador de Colo Colo está citado para integrarse este lunes a su primer entrenamiento bajo las órdenes de Graff en el complejo de la escuadra colonial, donde se someterá a los chequeos médicos de rigor antes de ponerse a punto futbolísticamente para su debut.

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