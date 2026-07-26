Los billetes que lanzaron hinchas de la U | Agencia Uno

Este domingo por la noche, la Universidad de Chile visita al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario La Florida en un compromiso válido por la fecha 16 de la Liga de Primera.

Instancia donde los fanáticos azules volvieron a manifestarse contra la concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile, y en particular contra el ex presidente de la empresa, Michael Clark.

Los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ lanzaron falsos billetes de $10.000 con el rostro del empresario que en los próximos días será formalizado por diversos delitos económicos en el polémico “Caso Sartor”.

La molestia de los azules data desde principios de temporada cuando, con Clark a la cabeza, Azul Azul decidió aumentar considerablemente los abonos y precios de las entradas para ver a los azules en cancha.