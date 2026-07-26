“¿Eres invencible?“: ex esposa de Miguel Piñera es cuestionada en redes tras subir polémico video

Este domingo, una polémica publicación dio que hablar en redes sociales. Belén Hidalgo cuestionó el actuar de Carabineros luego de que le exigieran instalar cadenas para subir a la nieve.

“Subiendo a la nieve, los carabineros me obligaron a colocar cadenas si no podía subir. El colmo para una Raptor, ¿no?”, publicó en X, donde recibió una ola de críticas.

Diversos usuarios de la red social la cuestionaron públicamente, señalando que el uso de cadenas es obligatorio para todos los conductores que desean subir a sectores cordilleranos, debido al riesgo de perder el control del vehículo.

“Es la norma, cúmplela calladita no más”; “Es una ley para todos, loquilla. ¿O eres invencible?”; “Por eso después la gente hace lo que quiere, si se pasan las normas por el culo”; “Ya nos enteramos de que tienes una Raptor. Ahora pon las cadenas y cumple las normas”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.