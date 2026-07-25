Concluye operativo en proyecto minero Pascua-Lama: evacúan “sanos y salvos” a todos los trabajadores aislados tras sistema frontal

Barrick Chile informó este sábado que concluyó la evacuación de todos los trabajadores que permanecían aislados en el campamento Barriales, del proyecto minero Pascua-Lama, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama.

Según la empresa, todos fueron trasladados “de manera segura” y se encuentran “en buen estado de salud”.

Los trabajadores permanecían aislados desde hace más de una semana debido al sistema frontal que afectó la alta cordillera, donde la acumulación de nieve superó los seis metros. El operativo, iniciado el viernes, fue reanudado esta jornada luego de que las condiciones meteorológicas permitieran retomar los vuelos de helicóptero.

“Nos alegra que nuestros trabajadores y de las empresas contratistas estén de vuelta junto a sus familias, sanos y salvos”, señaló la compañía, que además descartó un eventual cambio de turno en Barriales. “No está previsto ningún cambio de turno (...) hasta nuevo aviso”, afirmó.

“Se encuentran seguros, en buen estado de salud”

Respecto del campamento Potrerillos, Barrick indicó que tres trabajadores permanecerán en el lugar mientras avanzan las labores de despeje por vía terrestre.

Añadió que la decisión fue adoptada de común acuerdo y que los funcionarios “se encuentran seguros, en buen estado de salud y en condiciones óptimas con suministro eléctrico, agua y alimentos".

La minera también informó que mantendrá un helicóptero a disposición de las autoridades hasta el próximo miércoles para apoyar las labores logísticas y de evacuación de comunidades que continúan aisladas por la emergencia climática.