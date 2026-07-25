“Celebramos tu breve paso por la tierra”: mamá de Gaspi recuerda a su hijo con emotivos registros en La Velada del Año 6

Este sábado 25 de julio se llevó a cabo la sexta edición de La Velada del Año, el megaevento de boxeo entre creadores de contenido encabezado por Ibai Llanos, que se realizó en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

En la antesala del evento, la madre del creador de contenido argentino Gaspi compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que recordó el paso de su hijo por la quinta edición de La Velada del Año.

“Celebramos tu breve paso por la tierra, la hermosa amistad que generaste, tu trabajo, tu ética, tus valores. Haber podido cumplir un poco de ese sueño y dejar semilla en esta nueva generación”, escribió.

“Demasiado, tan poco tiempo. ¡Gracias, hijo! ¡Sos el mejor! Hasta volverte a ver. Brillará para siempre tu luz. Ahora nos toca llorar a nosotros... Te amo. También lloro de orgullo, pena y amor. Tu sonrisa será mi sendero, te extraño tanto”, agregó.

El homenaje a Gaspi durante La Velada del Año 6

La producción del evento, encabezada por el creador de contenido Ibai Llanos, realizó diversos homenajes al youtuber argentino, quien falleció trágicamente el pasado mes de junio en un accidente de helicóptero en Brasil.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Ibai dejó sobre la mesa de comentaristas los guantes que Gaspi utilizó durante La Velada del Año 5, como una forma de recordar su participación en el evento.

Además, tras uno de los combates, invitó a la madre de Gaspi, Michelle, junto a su padre y su hermano, a subir al ring para recibir el cariño del público. En ese momento, la producción proyectó un video en homenaje al creador de contenido argentino, repasando algunos de los momentos más importantes de su vida.

“Qué lindo que estén aquí estos jóvenes, reunidos en este espectáculo tan hermoso. Quiero dejarles la bata que tenía Gaspi. Esa bata dice: ‘Dar y que no te den’, pero a mí me parece, evaluando las cosas, que es mejor dar y que sí te den; que reciban todo este cariño y esta amistad que ustedes le entregan todos los días”, comentó Michelle.

“Que se cuiden los jóvenes entre ustedes y que se respeten. Respeten a sus padres y devuelvan, no las piñas, sino este amor hermoso que están dándonos a nosotros como familia”, cerró.