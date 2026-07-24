La mañana de este viernes comenzó el operativo para evacuar a los trabajadores del proyecto minero Pascua-Lama, de Barrick Chile, que permanecen aislados desde hace más de una semana en los campamentos Barriales y Potrerillos, ubicados en la alta cordillera de la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama.

El rescate se inició cerca de las 08:00 horas desde el helipuerto de Alto del Carmen, luego de que las condiciones meteorológicas permitieran realizar vuelos hacia la zona, donde –según los propios trabajadores– la acumulación de nieve supera los seis metros .

El helicóptero regresó con cuatro trabajadores, quienes fueron trasladados en vehículos de las empresas contratistas hasta Vallenar. Más tarde, la aeronave volvió con otros cuatro evacuados.

Rescate podría no completarse este viernes

El presidente del sindicato de la empresa colaboradora, Sergio Durán, quien fue uno de los trabajadores evacuados, aseguró a 24 Horas que la Barrick Chile no cumplió con el plan de rescate comprometido y advirtió que el resto de sus compañeros podrían permanecer en los campamentos.

“Nos prometieron dos helicópteros para el rescate y hay solamente uno. Este tampoco va a subir por las condiciones climáticas. Entonces, no bajarían todos los trabajadores”, afirmó.

Durán señaló que solicitará apoyo a la Confederación Minera de Chile, además del diputado Cristian Tapia y la senadora Yasna Provoste, para coordinar nuevas gestiones que permitan continuar la evacuación durante el sábado, en caso de existir una ventana climática favorable.

Dos de ocho viajes completados

A través de un comunicado, Barrick Chile informó que “ continúa desarrollándose el traslado aéreo de los trabajadores (...) Hasta el momento, se han completado dos de los ocho viajes planificados, permitiendo el traslado de 8 trabajadores”.

“La operación aérea se está realizando de acuerdo con las condiciones de seguridad y visibilidad existentes en la zona. Los vuelos continuarán durante la jornada mientras se mantengan las condiciones necesarias para operar”, agregó.

“La compañía sabía”

Por otro lado, Sergio Durán aseguró que la empresa minera conocía con anticipación las condiciones meteorológicas que afectarían la zona. “ La compañía sabía . Todas las semanas cuando subimos a turno envía un informe meteorológico de cómo van a estar las condiciones arriba. Esta semana no lo hizo”, sostuvo.

“Lo que vengo a pedir, no solamente a Barrick, sino también al Gobierno, es que saquen a mis compañeros que están arriba y presten toda la logística. Hay compañeros que la están pasando muy mal, que ya están quebrados”, concluyó.

Revisa aquí parte del rescate: