Rescatan a 16 de los 26 trabajadores aislados por nevazones en proyecto minero de Alto del Carmen

Tras el intenso sistema frontal que afectó a la Región de Atacama, este viernes se logró concretar el rescate aéreo de 16 trabajadores que permanecían aislados en el sector del proyecto minero Pascua Lama, dependiente de la empresa Barrick Chile, en la comuna de Alto del Carmen.

Las fuertes precipitaciones derivaron en intensas nevazones en la alta cordillera de Los Andes, bloqueando las rutas de acceso y obligando a los operarios a mantenerse confinados en la faena minera.

Denuncias por negligencia y lentitud

El operativo, sin embargo, estuvo marcado por fuertes cuestionamientos hacia el actuar de la empresa. El presidente del sindicato de la firma colaboradora, Sergio Durán, denunció desde el helipuerto de Alto del Carmen que el personal fue enviado a la alta montaña pese a que los pronósticos advertían previamente sobre la adversidad de las condiciones meteorológicas.

Junto con ello, el dirigente alertó sobre el severo impacto psicológico en los afectados producto de la incertidumbre. “Lo que está sucediendo allá arriba no es tanto en lo físico, es tanto lo mental (...) los viejos creen que van a morir de hipotermia porque no tienen cómo alimentarse si el generador auxiliar falla”, relató con preocupación.

A las críticas se sumó el diputado por la zona, Cristián Tapia (Ind-PPD), quien fustigó la lenta capacidad de respuesta operativa para iniciar la evacuación. El parlamentario acusó un incumplimiento en la logística acordada: “Nosotros hemos dicho que conversamos con la empresa, que venían dos helicópteros para bajar a ocho personas simultáneamente. Por lo que se ve, no hay dos helicópteros, hay un solo helicóptero y eso yo creo que es grave”.

Operativo pendiente en la alta montaña

La evacuación de los primeros 16 afectados concluyó alrededor de las 14:00 horas del viernes. No obstante, aún permanecen 23 operarios resguardados en la faena principal y otros tres que se encuentran aislados en el campamento Potrerillo.

El diputado Tapia confirmó que han mantenido contacto por videollamada con parte del grupo que continúa en la cordillera, asegurando que se encuentran en buenas condiciones de salud, aunque reconoció que “la noche es complicada”.

En ese contexto, la autoridad detalló que el compromiso de la compañía es reanudar los vuelos a primera hora de este sábado. “El operativo debe continuar mañana, a contar de las 7 de la mañana, para poder rescatar a los demás trabajadores (...) esperamos que el clima acompañe para tener a todos con sus familias”, concluyó.