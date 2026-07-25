Desbordes defiende compensación de la megarreforma a municipios y acusa “demagogia” de alcaldes de oposición

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respaldó este sábado la fórmula aprobada en la megarreforma de Reconstrucción Nacional para compensar a los municipios por los recursos que dejarán de percibir tras la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

Además, criticó los cuestionamientos de alcaldes de oposición al mecanismo.

La compensación, aprobada por el Congreso a través del informe de la comisión mixta, establece que la Tesorería General de la República entregará a cada municipio un monto equivalente a la menor recaudación por este beneficio tributario, cálculo que será determinado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Alcaldes de izquierda están mintiéndole a la ciudadanía”

Desbordes aseguró que la medida no afectará las finanzas municipales. “Los municipios estamos satisfechos porque no vamos a perder un peso. Cada peso perdido vía contribuciones nos va a ser entregado por otra vía", afirmó.

También defendió la exención para los adultos mayores, señalando que “han pagado toda una vida y es justo lo que se está haciendo”.

El jefe comunal también arremetió contra las críticas de la oposición. "Lamento que alcaldes de izquierda estén mintiéndole a la ciudadanía", sostuvo, y acusó “la demagogia de algunos alcaldes de izquierda”, luego de que varios jefes comunales cuestionaran que la compensación se financie con recursos provenientes de impuestos generales.