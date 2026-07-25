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FOTO. “¿Quién es más grande?“: Hinchas de la U y Liga se enfrentan en redes sociales tras fichaje de Gustavo Álvarez

Los cambios de ambas instituciones se volvieron a cruzar después de varios años. Los antecedentes son varios, pero hay uno que golpea duramente a los azules.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile vs Liga de Quito | Getty Images

Universidad de Chile vs Liga de Quito | Getty Images

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de Liga de Quito. Tras su último paso por San Lorenzo, el adiestrador argentino fue presentado en Ecuador como nuevo líder del cuaro que, alguna vez, cayó derrotado por la Universidad de Chile.

"¡Bienvenido, profe Gustavo Álvarez, al club universitario más ganador del continente!“, escribieron las redes sociales del cuadro ecuatorino, lo que encendió la mecha de los hinchas azules.

Esto porque los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ salieron al paso de la frase “el club universitario más ganador...”, argumentando que la Universidad de Chile es el club universitario “más grande del continente”.

Por ello es que se armó un debate de comentarios cruzados en los hinchas de ambos clubes y mirando la historia, esta se desnivela sí o sí a favor del cuadro ecuatoriano.

Liga de Quito ostenta 13 títulos nacionales por detrás de los 18 que tiene la Universidad de Chile a nivel local. Además, tienen tres descensos versus el único que lamentan los azules en 1989.

En cuanto a popularidad y cantidad de hinchas, el ‘Romántico Viajero’ supera por amplio margen a los ecuatorianos, pero el problema para los azules es a nivel internacional: Liga ha jugado ocho finales continentales, de las cuales ganó cinco: 1 Copa Libertadores, 2 Copas Sudamericanas y 2 Recopas).

En cambio la Universidad de Chile tiene solo una final continental: la del 2011 en Copa Sudamericana, precisamente que le ganó a Liga de Quito.

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