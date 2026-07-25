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Detienen a Nelson Haase, último prófugo condenado por los crímenes de Víctor Jara y Littré Quiroga

El capitán en retiro fue ubicado luego de años sin cumplir la sentencia por delitos cometidos durante la dictadura.

Martín Neut

Victor Jara

Victor Jara / Agencia Makro

El exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei fue detenido este sábado luego de permanecer prófugo de la justicia tras quedar firme la condena en su contra por los homicidios del cantautor Víctor Jara y del exdirector general de Prisiones Littré Quiroga, ocurridos en 1973.

Según consigna el Poder Judicial, la captura se concretó luego de que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenara su ingreso a prisión para comenzar a cumplir las penas impuestas por su responsabilidad en los crímenes cometidos tras el golpe de Estado.

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Haase Mazzei fue condenado en 2023 a un total de 25 años y dos días de presidio. De esa pena, 15 años y un día corresponden a su responsabilidad como autor de los homicidios de Jara y Quiroga, mientras que otros 10 años y un día corresponden a los secuestros calificados de ambas víctimas.

El capitán (r) del Ejército era el último de los condenados en esta causa que permanecía sin ser detenido, luego de que la sentencia quedara ejecutoriada.

Con su captura, deberá cumplir la pena establecida por su participación en el secuestro, tortura y asesinato del músico chileno y del abogado que dirigía el sistema penitenciario al momento de su detención.

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