Minsal solicita la renuncia del seremi de Salud de Magallanes por mantener una investigación en curso

El Ministerio de Salud informó que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade.

A través de un comunicado, la cartera explicó que la decisión se adoptó luego de ser informada sobre la existencia de una investigación del Ministerio Público en curso.

Según indicó, la medida busca “resguardar el adecuado funcionamiento de la institución” y garantizar que la indagatoria se desarrolle “con total independencia y transparencia”.

Asimismo, el Ministerio de Salud reiteró su “compromiso con la probidad y la plena colaboración con las instituciones competentes” y señaló que la designación de la persona que asumirá la conducción de la Seremi de Salud de Magallanes será informada oportunamente.