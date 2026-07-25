Minsal solicita la renuncia del seremi de Salud de Magallanes por mantener una investigación en curso
La cartera explicó que la medida busca garantizar independencia y transparencia en la indagatoria del Ministerio Público.
El Ministerio de Salud informó que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade.
A través de un comunicado, la cartera explicó que la decisión se adoptó luego de ser informada sobre la existencia de una investigación del Ministerio Público en curso.
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Según indicó, la medida busca “resguardar el adecuado funcionamiento de la institución” y garantizar que la indagatoria se desarrolle “con total independencia y transparencia”.
Asimismo, el Ministerio de Salud reiteró su “compromiso con la probidad y la plena colaboración con las instituciones competentes” y señaló que la designación de la persona que asumirá la conducción de la Seremi de Salud de Magallanes será informada oportunamente.
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