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VIDEOS. ¡4 toneladas de ayuda! La histórica caravana de Coquimbo Unido para ir al rescate de las familias damnificadas en la zona

El plantel actual campeón del fútbol chileno impulsó una campaña solidaria que movilizó a toda la comunidad y llevó insumos de primera necesidad.

Gonzalo Miranda

Coquimbo Unido salió en ayuda de los damnificados por el sistema frontal

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El norte de Chile atraviesa momentos de extrema dificultad tras las intensas lluvias que han azotado a la región, situación que llevó a las autoridades nacionales a decretar Estado de Catástrofe.

Frente a la emergencia y las lamentables consecuencias para miles de familias, Coquimbo Unido decidió sacar su chapa de campeón y ponerse a disposición de la comunidad.

En cuestión de pocos días, el club aurinegro organizó una intensa campaña de recaudación que tuvo una respuesta masiva: más de 4 toneladas de insumos de primera necesidad reunidas para ir en auxilio de quienes más lo necesitan.

Con todo el material acopiado, nació la “Caravana Aurinegra”, una iniciativa liderada por jugadores y cuerpo técnico para realizar entregas en terreno y recorrer de manera directa diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Entre los referentes del equipo que alzaron la voz estuvo el portero Diego “Mono” Sánchez, quien reflejó el sentir del plantel: “Motivado siempre, mucha gente que lo necesita y que lo perdió todo. Este es el comienzo que hay que recorrerlo. Le agradezco a la gente”, expresó durante el recorrido.

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