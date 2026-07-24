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Polémica por aranceles de EE.UU.: ONGs chilenas denuncian “trabajo forzoso” y gremios las acusan de “deslealtad”

Las organizaciones participaron en una audiencia en Washington, lo que generó un fuerte rechazo desde la industria.

Javiera Rivera

Polémica por aranceles de EE.UU.: ONGs chilenas denuncian “trabajo forzoso” y gremios las acusan de “deslealtad”

La aplicación de un arancel de 12,5% por parte de Estados Unidos (EE.UU.) a parte de las exportaciones chilenas abrió una nueva controversia.

Esto, luego que se conociera que las ONGs Fundación Libera y Ecoceanos participan en audiencias en Washington, donde denunciaron presuntos casos de trabajo forzoso en la salmonicultura y la agricultura chilena.

Las organizaciones expusieron ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marzo de la investigación sobre la legislación chilena para prevenir la importación de productos elaborados bajo trabajo forzoso.

Según señalaron, existen varios vacíos legales para enfrentar este fenómeno y registros de presuntos abusos laborales en ambos sectores.

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En la audiencia también participaron representantes de Cancillería y de los principales gremios exportadores del país, quienes buscaron convencer a EE.UU. de no aplicar el gravamen y defendieron el cumplimiento de los estándares laborales chilenos.

Gremios califican la acción como “deslealtad”

Las declaraciones de ambas ONGs provocaron una rápida respuesta desde la industria agrícola y salmonera.

En conversación con Emol, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, calificó la actuación de las organizaciones como una “deslealtad” y una “falta de patriotismo”,

Además, aseguró que la agricultura chilena cumple con altos estándares laborales, de sustentabilidad y trazabilidad, y calificó la acción como “injusta” y una “falta de respeto”.

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