Desempleo juvenil supera el 24% en Chile mientras tecnología y minería enfrentan histórica escasez de talento especializado

Cifras del INE revelan una desocupación entre los 15 y 24 años que duplica la media nacional. Expertos advierten que el fenómeno no responde a la falta de puestos, sino a la velocidad con la que la inteligencia artificial y la automatización están transformando las habilidades requeridas por el mercado.

El mercado laboral en Chile enfrenta una compleja paradoja. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre marzo-mayo de 2026 la tasa de desocupación entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó un 24,6%, superando por más del doble la tasa de desempleo nacional, que se situó en un 9,4%.

Sin embargo, a la par con esta barrera que afecta a miles de jóvenes en busca de su primer trabajo, sectores productivos estratégicos como la tecnología y la minería reportan serias dificultades para cubrir puestos de trabajo y encontrar personal capacitado.

Según análisis del sector, el trasfondo de esta crisis no es la destrucción masiva de puestos de trabajo por la automatización, sino el ritmo acelerado al que mutan las competencias requeridas frente a la oferta formativa disponible.

“El problema no es que la inteligencia artificial esté reemplazando a los jóvenes. Lo que estamos viendo es un mercado laboral que cambia mucho más rápido que la formación de talento disponible, lo que genera un descalce cada vez mayor entre lo que buscan las empresas y lo que encuentran en el mercado”, advierte Javier Galaz, CEO de la consultora Grafton Latam.

Data centers y minería: Los epicentros de la escasez

La expansión de la infraestructura digital ejemplifica bien esta brecha. Chile se ha posicionado como un hub relevante para la inversión en data centers en América Latina, captando proyectos de gigantes como AWS, Microsoft y Google por más de US$8.000 millones proyectados desde 2025.

No obstante, la puesta en marcha de esta infraestructura choca con la falta de técnicos calificados para operarla. De acuerdo con datos de Grafton Latam, las mayores tensiones de contratación se dividen en dos grandes industrias: tecnología y minería.

Este escenario se profundiza al considerar que Chile registra un déficit estructural cercano a los 240 mil técnicos al año, según cifras de la Subsecretaría del Trabajo.

Entre los errores más habituales cometidos por los postulantes destacan acudir a la entrevista sin investigar a la empresa, ofrecer respuestas vagas, criticar a empleadores anteriores, no detallar logros cuantitativos y no realizar preguntas al evaluador.

Recomendaciones para destacar:

Investigación previa: Estudiar detalladamente la organización y las exigencias del cargo. Ejemplos concretos: Preparar casos prácticos que demuestren resultados pasados. Autoconocimiento: Anticipar argumentos claros sobre fortalezas, debilidades, proyecciones laborales y pretensiones de renta.

“Todo indica que este descalce continuará en el corto y mediano plazo. No estamos viendo un escenario con menos empleo, sino un mercado cada vez más dividido: cargos de baja calificación con un alto número de postulantes y posiciones especializadas donde la escasez de talento seguirá siendo un desafío para las empresas”, concluye Galaz.