Estados Unidos confirma nuevo arancel del 12,5% para productos exportados desde Chile

La incertidumbre en los mercados internacionales llegó a su fin luego de que Estados Unidos confirmara la aplicación de una nueva ola arancelaria global. La medida, que impactará a sus 60 principales socios comerciales, afectará de manera directa a las exportaciones provenientes de Chile con un nuevo gravamen.

Según el anuncio oficializado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), los bienes y productos de origen chileno que ingresen al mercado del país norteamericano estarán sujetos a la aplicación de una tarifa arancelaria del 12,5%.

Los nuevos impuestos surgen tras una investigación del USTR, liderada Jamieson Greer, sobre el presunto incumplimiento a la hora de prevenir importaciones de productos elaborados supuestamente bajo trabajo forzoso.

Reestructuración del comercio bilateral

Esta nueva barrera impositiva se enmarca dentro de las recientes políticas comerciales adoptadas por la administración estadounidense, marcando un cambio significativo en las condiciones de ingreso para los productos de sus principales aliados estratégicos y comerciales alrededor del mundo.

La oficialización de este 12,5% pone fin a la espera y a las especulaciones del sector exportador nacional, obligando a las industrias locales a reevaluar sus estructuras de costos y márgenes de ganancia frente a uno de los mercados de destino más importantes para la economía chilena.