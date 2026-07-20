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¿Subirá el precio de los alimentos por las lluvias en Chile? Esto dice el gremio de agricultores

Aseguran que existe abastecimiento suficiente y llaman a no validar incrementos especulativos en el comercio.

Martín Neut

Agricultores

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La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) descartó que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país genere un aumento en el precio de los alimentos, asegurando que el abastecimiento se mantiene con normalidad pese a las dificultades provocadas por las lluvias.

El gremio informó que el ingreso de productos a Lo Valledor disminuyó cerca de un 20% durante el domingo por cortes de rutas, aunque precisó que la baja responde a problemas de transporte y no a pérdidas de producción.

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Además, afirmó que existe disponibilidad de hortalizas del norte y reservas de papas, cebollas y legumbres.

“No validar alzas especulativas”

“Mientras exista oferta suficiente, los precios no debieran subir“, afirmó el presidente de la SNA, Antonio Walker.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a “informarse a través de canales oficiales como Odepa y a no validar alzas especulativas", agregando que “hasta ahora, no observamos pérdidas generalizadas en la producción agrícola”.

No obstante, la SNA advirtió daños en la pequeña agricultura de Atacama y Coquimbo, principalmente en infraestructura y sistemas de riego, y solicitó reforzar los recursos de Indap para apoyar la recuperación del sector.

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