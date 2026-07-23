Bencinas podrían subir hasta $30: Hacienda evalúa aplicar el Mepco para contener impacto en Chile

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la posibilidad de una nueva alza en el precio de los combustibles debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre las refinerías y los mercados internacionales.

Expertos anticiparon que el incremento podría alcanzar hasta $30 por litro durante la próxima semana.

Frente a este escenario, el secretario de Estado explicó que los precios internacionales de las bencinas y el diésel han registrado aumentos incluso más pronunciados que los observados en el petróleo.

Gobierno analizará ajustes al Mepco

“Estamos hablando ya a esta altura de conflictos intercontinentales, daños de refinería en Rusia, daños de refinería en el Medio Oriente, y eso ha significado una subida muy aguda de los precios de las bencinas y del diésel a nivel internacional”, afirmó Quiroz.

El ministro no descartó utilizar los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), herramienta diseñada para moderar las variaciones que enfrentan los consumidores. “Vamos a tener que estudiar la situación. Quiero recordarles que el Mepco sigue funcionando, nunca se ha eliminado. Dispone de parámetros como para ir haciendo ajustes”, precisó.

Quiroz agregó que Hacienda evaluará tanto el escenario presupuestario como la evolución diaria de los mercados antes de adoptar una decisión. “Vamos a tomar todo eso en consideración y, además, mirar los datos hasta el último día, porque ustedes ven que va cambiando todos los días esta situación”, señaló.

Una eventual subida tendría efectos directos sobre el presupuesto de las familias y también podría elevar los costos del transporte y la distribución de productos. Sin embargo, el Gobierno pidió esperar los datos definitivos: “Tomémoslo con calma, pero vamos a ir viendo la situación con mucha mesura y pensando siempre en los ciudadanos”, concluyó el ministro.