En conversación con Leo Meyer en la Academia de Emprendedores de Radio ADN, el director de la Clínica de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Cristóbal Ríos, abordó la incorporación de la institución a la Red de Gestores Tecnológicos de Chile (RedGT).

Esta alianza busca profesionalizar el tránsito de las investigaciones académicas hacia soluciones comerciales reales. Ríos, quien también es académico de Propiedad Intelectual, explicó que la RedGT es clave para gestionar la “materia prima” del conocimiento generado en la universidad.

Según sus palabras: “la Red GT une o convoca a universidades pero también, bueno lo dice el nombre, de gestores tecnológicos”.

Este vínculo permite que tanto docentes como estudiantes visualicen el valor de sus desarrollos y los lleven con éxito a la calle.

La importancia del espacio colaborativo

La UDP participa en este ecosistema a través de diversos nodos, como la plataforma PLAIN y la Clínica de Emprendimiento de la Facultad de Derecho, la cual ofrece asesoría legal abierta a toda la comunidad en temas críticos como propiedad intelectual y protección de datos personales.

El académico destacó la importancia de este espacio colaborativo: “Es un punto de encuentro fundamental para la Diego Portales y para todos los centros universitarios (...) es un punto de encuentro muy favorable, muy positivo”.

Finalmente, se resaltó la conexión con otros actores como SERCOTEC y el Hub Metropolitano, facilitando un acompañamiento que ayuda a los emprendedores a superar desafíos como la negociación de licencias y el diseño de modelos de negocio.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl. ¡Te esperamos!