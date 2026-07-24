Tras varios días sin suministro para consumo: Aguas del Valle informa reposición del agua potable para Ovalle / Olga Rolenko

Tras las intensas lluvias que afectaron a diversas zonas del país, especialmente a la Región de Coquimbo, donde varias comunas quedaron sin servicio de agua potable debido a la crecida de los ríos y la activación de quebradas, este viernes una de ellas finalmente recuperó este servicio básico.

De acuerdo con lo informado por Radio ADN, Aguas del Valle repuso el suministro de agua potable en la comuna de Ovalle, luego del corte realizado durante la madrugada del pasado domingo 19 de julio.

La reposición se da luego de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Seremi de Salud confirmaron que el agua potable distribuida en la comuna era apta para el consumo humano.

Además desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios informaron que se encontrarán realizando monitoreos del estado y del funcionamiento de la red con el objetivo de resguardar la calidad y continuidad del servicio para Ovalle.

La interrupción del servicio se debió a la alta turbiedad registrada en el río Limarí, provocada por el aumento de su caudal y la activación de las quebradas que alimentan su flujo.

Durante la semana, Aguas del Valle había restablecido el suministro para uso sanitario en los hogares. Sin embargo, las lluvias que continuaron afectando a la Región de Coquimbo obligaron a la empresa a suspender nuevamente el servicio.