El especialista Cristian Retamal Mandujano, socio-director de Consejo360, conversó con Gustavo Dávila en Academia de Emprendedores sobre cómo la evolución de un negocio exige que el fundador aprenda a dejar de lado el control absoluto.

Según Retamal, un error común es mantener siempre el “sombrero” de fundador, cuando el crecimiento de la organización requiere transitar hacia roles de gerente (ejecución), accionista (rentabilidad) o director (visión de largo plazo y sostenibilidad).

Para evitar el estancamiento, el experto recomendó realizar una pausa estratégica mensual para reflexionar sobre el futuro y los riesgos, saliendo de la inercia de “apagar incendios” cotidianos.

“Un fundador tiene el rol de crear”

Esta mirada externa y estratégica es la que permite generar confianza en los diversos stakeholders y asegurar que la propuesta de valor siga siendo competitiva frente a los cambios del entorno.

Al respecto, Retamal afirmó: "El principal error es siempre seguir usando el sombrero de fundador (...) un fundador tiene el rol de crear de generar pero la empresa en la medida que va evolucionando va necesitando distintas maneras y distintos enfoques profesionales".

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