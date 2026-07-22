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VIDEO. Gobernanza escalable: cómo el orden institucional facilita el acceso a financiamiento e inversionistas

En diálogo con Gustavo Dávila, Jocelyn Ann Black abordó ventajas competitivas de estructuras flexibles, destacando transparencia ante la banca y preparación frente a posibles ventas de la propiedad.

Martín Neut

Academia de Emprendedores

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En la clase de cierre, Jocelyn Ann Black Duvanced conversó con Gustavo Dávila en una nueva Clase Magistral de la Academia de Emprendedores sobre por qué el gobierno corporativo es esencial incluso para startups y pymes.

Black desmitificó la idea de que estos sistemas son lentos o costosos, presentándolos como una herramienta que aporta agilidad y mayor velocidad para crecer al permitir tomar decisiones basadas en información diversa y procesos claros.

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La experta destacó que contar con una gobernanza temprana facilita enormemente el acceso a financiamiento, ya que inversionistas y bancos evalúan hoy con rigor los sistemas de toma de decisiones y la gestión de riesgos futuros.

“Lo definimos como un engranaje”

Además, una estructura de gobernanza flexible asegura la continuidad del negocio mediante planes de sucesión, evitando que la empresa dependa exclusivamente de la presencia del fundador.

Sobre este concepto, Black explicó: “Los gobiernos corporativos nosotros lo definimos como un engranaje donde tenemos sistemas procesos y órganos que lo que ayudan finalmente es a supervisar el presente (...) pero también pudiendo dirigir el futuro".

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

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