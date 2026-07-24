Reabren Ruta 5 Norte para todo tipo de vehículos en la región de Coquimbo: funcionará con tramos y bloques horarios

Tras los severos daños provocados por el reciente sistema frontal en la Región de Coquimbo, las autoridades confirmaron el restablecimiento parcial de la conectividad en la Ruta 5 Norte. Las fuertes precipitaciones habían generado el desborde de ríos, activación de quebradas y remociones en masa, interrumpiendo el principal acceso por carretera hacia el norte chico.

Desde la zona afectada, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, informó que a partir de este viernes se autorizó el paso de todo tipo de vehículos por la vía, poniendo fin a la restricción que hasta el jueves permitía únicamente la circulación de transporte de carga pesada.

Tránsito segmentado por horarios

Para garantizar un flujo seguro y ordenado mientras continúan las labores de reparación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) implementó un sistema de segmentación horaria dependiendo del sentido del viaje.

“Afortunadamente la Ruta 5 ya ha recuperado la conectividad (...) En esta mañana, por primera vez, se segmentó de 08:00 a 14:00 horas el tráfico de sur a norte, de La Serena a Copiapó, y con bastante buen resultado. En el horario de 16:00 hasta las 19:00 horas, efectivamente es en el sentido contrario, en el tráfico de norte a sur”, detalló Balmaceda.

Consultado sobre una posible fecha para que la carretera vuelva a estar habilitada al 100%, la autoridad evitó comprometer plazos, enfatizando que aún restan numerosos trabajos de despeje y estabilización en los tramos más golpeados por la emergencia.

Rehabilitación estratégica de la Ruta 41

En paralelo a los trabajos en la Ruta 5, el subsecretario Balmaceda adelantó que, a más tardar durante la jornada de este sábado, la Ruta 41 en Coquimbo debería encontrarse completamente operativa.

Esta noticia fue valorada por la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien destacó la importancia estratégica de esta vía para la capital regional. “Estamos hoy día en una ruta que es internacional, que es Avenida 18 de Septiembre, que nos conecta toda la zona urbana, todo el centro, todo lo que tiene que ver además con el sistema de aeropuertos y con la conectividad de la Ruta 41, que justamente hoy día conecta con la ruralidad”, subrayó la jefa comunal.