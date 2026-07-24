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VIDEOS. Colo Colo está imparable: vence a su “bestia negra” y sigue a paso firme rumbo al título

Pese a sufrir en los minutos finales, los albos vencieron por primera vez en su historia a Deportes Limache.

Javier Catalán

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Mientras todos hablaban de Colo Colo por el fichaje de Vozinha, los albos volvieron a la acción en la Liga de Primera, donde certificaron por que son los candidatos número a uno ser campeones del fútbol chileno.

En el Estadio Monumental, los dirigidos por Fernando Ortiz enfrentaron a uno de sus rivales más difíciles en el último tiempo, Deportes Limache, a quienes vencieron por primera vez en toda su historia, no sin antes sufrir en la etapa final del compromiso.

Desde el primer minuto del partido, el “Cacique” dominó el balón casi sin reclamos de los “tomateros”, pero pese a tener varios remates, no consiguieron romper el cero en el arco de Matías Borquez.

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Sin embargo, tras el descanso el “Popular” salió con todo, encontrándose con la apertura de la cuenta en el minuto 46. Tras una serie de rebotes dentro del área, Álvaro Madrid cazó un pelota flotada para sacar una potente volea que dejó sin opciones al portero limachino.

Sin darle respiro al elenco “cervecero”, Colo Colo estiró la ventaja poco después. En esta ocasión, fue Jeyson Rojas (57′) quien anotó con un potente remate cruzado.

Parecía que el partido estaba decidido para los locales, pero un error de Erick Weimberg terminó con penal para Limache y tarjeta roja para el defensor. Daniel “Popín” Castro (74′) convirtió desde los 12 pasos.

Con uno menos, la visita se le vino encima a los albos, que en los minutos finales tuvieron que resistir y salir al contraataque. En esa instancia, Arturo Vidal y Gabriel Maureira se hicieron gigantes para sostener la ventaja.

El que completó la fiesta en el Monumental fue el canterano estrella, Felipe Raipán (88′), que puso el 3-1 en el que fue prácticamente su primer toque de balón. Con 16 años, ya tiene dos goles en el profesionalismo.

Con este nueva victoria, Colo Colo se mantiene como puntero indiscutido del torneo nacional con 39 puntos. Por su parte, Deportes Limache se quedó en la novena posición con 21 unidades.

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