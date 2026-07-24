Afectará a 11 regiones: Armada emite aviso de marejadas para gran parte del litoral a partir de este domingo

La Armada de Chile emitió un aviso de marejadas que afectará desde Faro Corona, en la región de Los Lagos, hasta Huasco, en Atacama, además del archipiélago Juan Fernández.

El fenómeno comenzará este domingo 26 de julio y se extenderá hasta el martes 28, producto de un activo sistema frontal que impactará la zona centro-sur del país.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que “debido a un activo sistema frontal que afectará el sector centro y sur del país, esperamos marejadas con dirección del oeste/suroeste a contar del domingo 26 de julio", las que provocarán “oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.

Detalles de la alerta

La Autoridad Marítima advirtió que el oleaje alcanzará su mayor intensidad durante los períodos de marea alta.

En Juan Fernández esto ocurrirá entre las 09:00 y 10:00 horas, y entre las 21:00 y 22:00 horas desde el domingo, mientras que entre Faro Corona y Huasco se registrará entre las 09:00 y 11:00 horas, y entre las 21:00 y 23:00 horas a partir del lunes.

Ante este escenario, la Armada llamó a evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar y suspender las actividades náuticas y deportivas mientras se mantenga el evento.