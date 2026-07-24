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Presidente Kast presenta reforma para Carabineros: estas son las mejoras en sueldos y beneficios que propone

El Gobierno firmó las indicaciones de un proyecto que busca fortalecer la carrera policial con incentivos económicos, equipamiento y más personal.

Nelson Quiroz

Agencia Uno REFERENCIAL

Agencia Uno REFERENCIAL / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast firmó este viernes las indicaciones al proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos y fortalecer la carrera de Carabineros, iniciativa que contempla mejoras salariales, nuevos beneficios, mayor equipamiento y medidas para incrementar la dotación policial en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

La ceremonia, realizada en la Plaza de la Constitución, contó con la participación de ministros, subsecretarios, parlamentarios, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y otras autoridades. En la instancia, el Mandatario sostuvo que el objetivo es enfrentar el déficit de personal y entregar mejores condiciones para quienes integran la institución.

“Nosotros aquí no venimos a plantear un bono. Venimos a saldar una deuda”, afirmó Kast, agregando que el reconocimiento debe abarcar “desde el inicio de la vocación hasta el término de la carrera”.

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Entre las principales medidas, el Ejecutivo propone triplicar el estipendio de los alumnos de Carabineros, elevar la Gratificación Especial de Riesgo hasta un máximo equivalente al 100% del sueldo según la peligrosidad de la comuna donde presten servicios, crear una asignación por eficiencia institucional y extender la permanencia voluntaria en la institución.

El proyecto también contempla reemplazar funciones administrativas por personal civil para liberar cerca de 1.148 carabineros al patrullaje, además de incorporar chalecos antibalas, cámaras corporales, teléfonos móviles y nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el trabajo operativo entre 2027 y 2031.

Durante su discurso, el Presidente Kast destacó el rol de Carabineros durante la emergencia provocada por el sistema frontal y reiteró el respaldo del Gobierno a las policías. “El que ataca a un Carabinero, ataca a Chile entero”, sostuvo.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca revertir la disminución de efectivos registrada en los últimos años y aumentar la dotación en 800 carabineros durante 2028 y en 1.100 efectivos anuales desde 2029, junto con mejorar la gestión y el despliegue policial en todo el país.

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