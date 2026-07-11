FOTOS Y VIDEO. Municipalidad de Estación Central inaugura la primera peluquería canina municipal de Chile: revisa los detalles de la iniciativa
El servicio contempla tarifas hasta 50% más bajas, atención gratuita para perros rescatados y beneficios para grupos prioritarios.
Como parte de su estrategia de tenencia responsable, la Municipalidad de Estación Central inauguró la primera peluquería canina municipal de Chile, un espacio que ofrecerá servicios de baño y corte para mascotas a precios rebajados y con atención prioritaria para adultos mayores, cuidadores, personas neurodivergentes y familias vulnerables.
El municipio informó que las tarifas serán hasta un 50% más bajas que las del mercado privado. “Es una estrategia que nos permite a nosotros poder apoyar a nuestros vecinos con precios bajos, con lo cual intentamos aliviar el bolsillo de las familias", afirmó el alcalde Felipe Muñoz.
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La iniciativa se suma a otros programas comunales, como la veterinaria municipal, la Oficina de Protección Animal, el Móvil de Rescate Animal y la ordenanza de tenencia responsable. Además, contempla atención gratuita para perros rescatados por la Oficina de Protección Animal, con el objetivo de mejorar su estado de salud y facilitar su adopción.
¿Dónde queda y qué horarios tiene la peluquería canina?
La inauguración incluyó una demostración del trabajo del equipo de peluquería y el concurso Fashion Dog, con categorías de originalidad, elegancia, conexión entre mascota y tutor, y habilidades de los animales.
Asimismo, el municipio difundirá registros del proceso de recuperación estética de perros rescatados antes de ser dados en adopción.
La Peluquería Canina Municipal funcionará de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en Las Catalpas Poniente 198, exclusivamente con reserva previa.
Para acceder al beneficio será necesario contar con Registro Social de Hogares en Estación Central o la tarjeta Soy Centralin@, presentar el carnet de vacunación vigente de la mascota y, cuando corresponda, acreditar la pertenencia a alguno de los grupos prioritarios.
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