Como parte de su estrategia de tenencia responsable, la Municipalidad de Estación Central inauguró la primera peluquería canina municipal de Chile, un espacio que ofrecerá servicios de baño y corte para mascotas a precios rebajados y con atención prioritaria para adultos mayores, cuidadores, personas neurodivergentes y familias vulnerables.

El municipio informó que las tarifas serán hasta un 50% más bajas que las del mercado privado. “Es una estrategia que nos permite a nosotros poder apoyar a nuestros vecinos con precios bajos, con lo cual intentamos aliviar el bolsillo de las familias", afirmó el alcalde Felipe Muñoz.

La iniciativa se suma a otros programas comunales, como la veterinaria municipal, la Oficina de Protección Animal, el Móvil de Rescate Animal y la ordenanza de tenencia responsable. Además, contempla atención gratuita para perros rescatados por la Oficina de Protección Animal, con el objetivo de mejorar su estado de salud y facilitar su adopción.

¿Dónde queda y qué horarios tiene la peluquería canina?

La inauguración incluyó una demostración del trabajo del equipo de peluquería y el concurso Fashion Dog, con categorías de originalidad, elegancia, conexión entre mascota y tutor, y habilidades de los animales.

Asimismo, el municipio difundirá registros del proceso de recuperación estética de perros rescatados antes de ser dados en adopción.

La Peluquería Canina Municipal funcionará de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en Las Catalpas Poniente 198, exclusivamente con reserva previa.

Para acceder al beneficio será necesario contar con Registro Social de Hogares en Estación Central o la tarjeta Soy Centralin@, presentar el carnet de vacunación vigente de la mascota y, cuando corresponda, acreditar la pertenencia a alguno de los grupos prioritarios.